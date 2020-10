Bender kam als Fundtier zu uns ins Tierheim.

Er ist ein junger Hahn, der noch viel kennen lernen muss. Ein genaues Alter können wir nicht benennen, aber Pfauenhähne bekommen ihr buntes Federkleid zwischen dem 2. und 3. Lebensjahr, welches sich bei ihm noch nicht zeigt. Das Vertrauen zu Menschen muss bei ihm erst noch aufgebaut werden, da er diese noch als Bedrohung sieht.

Wer mit dem Gedanken spielt Bender ein neues Zuhause zu bieten, sollte sich der speziellen Bedürfnisse dieser Tiere bewusst sein. Da Pfauen standorttreu sind, können sie ohne weiteres frei gehalten werden. Man sollte jedoch bedenken, dass sie anfangs fest gesetzt werden müssen. Auch eine Volieren-Haltung mit mindestens 60 qm² pro Paar ist möglich. Nachbarn sollten sich nicht vom lauten Rufen des Pfaus gestört fühlen, denn er hält sich nicht an Ruhezeiten.

Wir geben Bender nur in ein artgerechtes Zuhause mit passender Henne oder Gruppe, in die er sich integrieren kann. Pfauen sollten niemals alleine gehalten werden.

Vermittelt wird er gegen Vorkontrolle, Schutzvertrag und eine Schutzgebühr in sein neues Zuhause.