Der nächste Porteabend in Lembeck findet am Dienstag, 25. Februar um 19:30 Uhr im ehemaligen Lehrerzimmer der Laurentiusschule an der Schulstraße statt.



Auf dem Programm stehen wieder spannende Themen. Für die Zukunft von Lembeck ist besonders der Punkt "Dorfentwicklung" von Bedeutung. Bürgermeister Tobias Stockhoff wird über die aktuellen Entwicklungen berichten. Es wird in diesem Bereich einiges passieren.

Weitere Punkte auf der Tagesordnung sind unter anderem die Vorstellung des Projektes "Bauernhaus auf dem Heimathof" , die Vorstellung der Entwicklungen im Lehrerzimmer: Vorgarten, Küchenecke, die Vorstellung der Idee „Dorfbrunnen“ und sonstige Gedanken zum Thema „Für Schön“, das Bürgerbudget sowie die Vorstellung des neuen Arbeitsmodells „Integrierte Dorfentwicklung“ durch Tobias Stockhoff.