"Grün ist Leben, Grün ist Zukunft. Wir haben es in der Hand." Das war das Motto, zu der die Ideenfabrik Stadtsfeld im Februar in die Familienbildungsstätte eingeladen hatte. In den Vorträgen und der Podiumsdiskussion wurde deutlich, dass das Zusammenspiel vieler Einzelaktivitäten wichtig ist, um den gewünschten Effekt zu erreichen.

Bürgermeister Tobias Stockhoff brachte es auf den Punkt "Grüne Stadt Dorsten - mit den Bürgern machbar." Ein wichtiger Baustein sind in diesem Zusammenhang auch Insektenhotels und der an dem Abend vorgestellte Wettbewerb stieß mit den bereitgestellten Informationen zum Bau auf großes Interesse. Aus den Einreichungen hat eine Jury nun drei Preisträger ermittelt und sich einstimmig für die umgesetzte Lösung der Ev. Jugendhilfe Friedenshort in der Overbergstraße entschieden. Über einen Gutschein der Vereinten Volksbank in Höhe von 250 Euro freuten sich die kleinen und großen Preisträger, die den Betrag für bienengerechte Pflanzen ausgeben wollen und mit dem Wettbewerbspreis weitere naturnahe Maßnahmen planen können.

Auch wenn Corona einige Gruppen ausgebremst hat, die ein Insektenhotel gemeinsam bauen wollten, ist das nur aufgehoben. Natur und Umwelt werden für viele Akteure ein Dauerthema bleiben.

"Wir haben uns", so Gerd Jendrzey von der Ideenfabrik Stadtsfeld, "nicht nur über engagierte Insektenhotelbauer gefreut, sondern auch, dass dieser Wettbewerb den Anstoß zu vielen Grün-Aktivitäten gegeben hat und uns die Vereinte Volksbank und das Atlantis durch die Wettbewerbspreise unterstützt haben."

