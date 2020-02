Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung konnte das Vorstandsteam mehr als 60 Rhader LandFrauen begrüßen, darunter auch zwei Vorstandsmitglieder aus dem KreislandFrauenverband.

Jutta Möller gab einen kurzen Jahresrückblick auf das letzte Jahr und erwähnte dabei besonders die Jubiläumsfeier im letzten August, bei der mehr als 120 Frauen ein mediterranes Buffet, Cocktails, eine Candybar sowie tolle Musik auf dem Hof Möller genießen konnten. Die 13 Neumitglieder des vergangenen Jahres wurden mit einem besonderen Applaus begrüßt.

Bei Kaffee und Kuchen nutzen Alle die lockere Atmosphäre zu angeregten Gesprächen und erhielten die neuesten Infos aus dem Orts- und KreislandFrauenverband.

Auch der Jahresrückblick, wie immer von Ulla Venhoff in Reimform vorgetragen, sowie der Kassenbericht von Heidi Schulte-Bocholt gehörten selbstverständlich zur diesjährigen Jahreshauptversammlung dazu.

Als „special guest“ war die Situationskünstlerin „Tante Gertrud“ eingeladen, die an diesem Nachmittag für kurzweilige Unterhaltung sorgte und den Vereinswirt Clemens Venhoff in ihr Programm eingebunden hat. Mit ihren lockeren Sprüchen als selbstgewählter Single nach langer Ehe gab sie so machen Lacher zum Besten.

Das diesjährige Motto der LandFrauen „Wir geben Plastik einen Korb!“ setzt der Rhader Ortsverband mit Frau Perdita Brügmann um und lädt alle Mitglieder und Interessierten an drei verschiedenen Terminen zum Herstellen von Bienenwachs-Tüchern ein, die eine trendige Alternative zu Alu- und Frischhaltefolie bieten. Weitere Infos dazu gibt’s auf der Homepage der Rhader LandFrauen unter wllv.de/rhade.