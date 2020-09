Die Rad- und Wandergruppe des Heimatvereins Rhade unternimmt am Samstag, 26. September, eine Fahrradtour zum Bocholter Aasee mit Einkehr ins Strandcafé „Ottilie“ oder ins „Schiffchen“ am Textilmuseum – je nach Wetterlage. Alle, die mitradeln möchten, sind eingeladen. Start ist um 10 Uhr am Heimathaus an der Rhader Mühle.

Die Tour führt über Marbeck und Grütlohn zum Pröbstingsee, wo die erste Rast eingelegt wird.

Vorbei am Badesee und durch Rhedebrügge geht es auf dem Aaradweg nach Bocholt zum Aasee. Dort erfolgt eine Mittagspause mit Einkehr. Weiter geht es entlang der Aa zum historischen Rathaus und danachstadtauswärts durch den Bocholter Stadtwald nach Rhede, wo der Besuch einer Eisdiele möglich ist.

Entlang der Bocholter Aa und über Hoxfeld und Borken führt sie Strecke zum Heimathaus Marbeck. Nach kurzer Trinkpause heißt es dann: zurück nach Rhade.

Teilnehmer sollten zur Einkehr in die Gastronomie unbedingt einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen.