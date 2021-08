Rhader Taschengeldbörse verbindet Jugendliche und Senioren

Rhade. Die meisten Menschen möchten gerne so lange wie möglich zu Hause wohnen, aber manchmal sind es die kleinen Dinge des täglichen Lebens, die nicht mehr so leicht zu erledigen sind. Hilfe könnten das Leben erleichtern wie z.B. Rasen mähen, Unkraut jäten, Laub harken, Straße und Terrasse kehren, einkaufen gehen, die Versorgung von Haustieren usw. Technische Unterstützung am Computer, Smartphone und E-Book-Reader werden manchmal benötigt. Jugendliche im Alter zwischen 1 Jahren und 20 Jahren könnten diese Aufgabe übernehmen.

Die Taschengeldbörse möchte Koordinationsstelle sein und eine Brücke zwischen den Generationen bauen. Die Erfahrung zeigt aber auch, dass Jugendliche gern Zeit mit Senioren verbringen. Vorstellbar wäre auch, dass Senioren, die kaum noch die Wohnung verlassen können, Jugendliche zum Vorlesen oder für Gesellschaftsspiele einmal kommen lassen, um eine schöne Zeit zu verbringen. Das empfohlene Taschengeld für diese Tätigkeiten beträgt 5 Euro. Die Anmeldung zur Teilnahme an der Taschengeldbörse erfolgt folgendermaßen: Die Jugendlichen kommen zu den Sprechstunden ins Soggeberghaus in Rhade, Debbingstr. 10, mittwochs von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr. Nach einem ersten Gespräch können die Jugendlichen ein Anmeldeformular ausfüllen. Minderjährige benötigen die Unterschrift ihrer Eltern. Senioren, die Hilfe benötigen, können ebenfalls vorbeikommen und eine Anmeldung ausfüllen. Auskunft und Informationen erteilt Frau Rotraud Meyer Tel: 02866/4558.