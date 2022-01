Die junge Piper kam mit ihren Geschwister zu uns in Tierheim und hatte vorher keinen Kontakt zu Menschen, weshalb sie behutsam an das Zusammenleben mit ihnen gewöhnt werden muss.

Leider werden noch viel zu viele Kitten von unkastrierten verwilderten Katzen geboren. Dies macht es für diese Kitten leider etwas schwieriger sich an Menschen zu gewöhnen und sie bleiben oft ihr Leben lang Fremden gegenüber misstrauisch. Ihre Menschen allerdings, lernen die Kleinen schnell zu akzeptieren und lassen sich dann auch von ihnen anfassen und streicheln. Manches noch so scheue und kratzbürstige Katzenkind, wird im neuen Zuhause zu einem Schmusetiger. Allerdings benötigt man dafür Zeit und Geduld. Unsere Jungkatzen werden mit einem Kastrationsgutschein vermittelt, sind auf FIV und FeLV getestet, geimpft und mehrfach entwurmt.

Wenn Sie Piper oder ein anderes Kätzchen kennenlernen möchten oder Fragen haben, melden Sie sich bitte telefonisch (Tel.: 02362-76179) oder per E-Mail (tierheim-dorsten@gmx.de).