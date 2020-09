Der Bedarf an Blutpräparaten steigt stetig, gerade jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie. Jedoch, bedingt durch nicht einzuhaltende Abstandsregeln, entfallen viele bewährte Blutspendelokale. So kann z.B. auch unser Blutspendetermin am 22.10.2020 in Dorsten-Deuten nicht stattfinden.

Ein Dilemma, aus dem es aktuell nur einen Ausweg gibt: Die Blutspendetermine, die weiterhin öffentlich angeboten werden, müssen unbedingt angenommen werden.

Wir möchten Sie daher bitten, die Blutspende beim DRK jetzt und auf Dauer zu unterstützen. Gelegenheit hierzu haben Sie u.a. bei unseren Blutspendeterminen am

26.10.2020 im Gemeinschaftshaus, Wulfener Markt 5 in Wulfen-Barkenberg,

03.11.2020 im Pfarrheim St. Laurentius, Am Pastorat 1 in Lembeck und

am 10.11.2020 im Carola-Martius-Haus, Urbanusring 17 in Rhade.

Wer Blut spenden möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich gesund fühlen! Antworten zu Fragen im Zusammenhang einer Blutspende zu Coronazeiten, gibt der DRK-Blutspendedienst hier: https://www.blutspendedienst-West.de/Corona.

Wir würden uns freuen, wenn wir Sie auf einen der v.g. Blutspendeterminen persönlich begrüßen dürften. Bitte bringen Sie unbedingt Ihren Personalausweis mit!

Vielen Dank!

Ihr DRK-Ortsverein Wulfen e.V.