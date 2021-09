„Stunden der offenen Tür“ im Familienzentrum St. Urbanus in Dorsten-Rhade

Kaum hat das neue Kindergartenjahr am 01. August 2021 begonnen, wirft das Team des Familienzentrum St. Urbanus in Dorsten-Rhade seinen Blick schon ein ganzes Jahr weiter nach vorn. Um allen interesseierten Eltern einen Einblick in die weitläufigen Räumlichkeiten der katholischen Tageseinrichtung für Kinder zu geben, öffnet das Familienzentrum im September und Oktober stundenweise seine Türen.



„Eingeladen sind alle Eltern, die Ihre Kinder mit Beginn des neuen Kindergartenjahres am 01. August 2022 von uns betreuen lassen möchten.“ erzählt die Leiterin Anna Stenpaß, die hinzufügt, dass „den Eltern dabei auch die Inhalte des pädagogischen Konzeptes vermittelt werden sollen.“

Vieles sei schon auf der Homepage (www.kita-sturbanus-rhade.de) zu erfahren, im persönlichen Gespräch erfährt man dann aber eben noch vieles mehr.

Um den allgemeinen KiTa-Betrieb im Sinne aller Familien aufrechterhalten zu können, ist es zur Zeit leider nicht möglich, interessierte Eltern während der Öffnungszeiten einzuladen. Daher bietet das Familienzentrum „Stunden der offenen Tür“ außerhalb der Öffnungszeiten an, in denen sich interessierte Eltern selbst ein Bild der KiTa machen können.

Folgende Termine stehen dabei für die KiTa-Besichtigung zur Auswahl:

Samstag 11. September 2021 11:00 Uhr I 12:00 Uhr I 13:00 Uhr

Montag 13. September 2021 16:30 Uhr

Dienstag 14. September 2021 16:30 Uhr

Dienstag 21. September 2021 16:30 Uhr

Freitag 01. Oktober 2021 15:15 Uhr I 16:15 Uhr

Samstag 02. Oktober 2021 11:00 Uhr I 12:00 Uhr I 13:00 Uhr

Eltern, die an einem Kennenlerntermin vor Ort interessiert sind, melden sich bitte im Vorfeld im Familienzentrum an. Terminvereinbarungen nimmt Anna Stenpaß während der Öffnungszeiten (Mo-Do 07:15 – 16:30; Fr 07:15 – 15:15 Uhr) telefonisch (02866-322), oder auch per mail unter kita.sturbanus-rhade@bistum-muenster.de entgegen. Zur besseren Planung ist eine vorherige Terminvereinbarung zwingend erforderlich.

Die Kennenlerntermine werden in kleinen Elterngruppen durchgeführt, bei denen das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung selbstverständlich ist, sowie die 3G-Regelungen (geimpft, genesen, getestet) Anwendung finden.