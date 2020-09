Tier der Woche

Gisela kam im August als Fundtier zu uns ins Tierheim.

Wir suchen für sie ein Zuhause in artgerechter Haltung, gerne auch in einer Kaninchengruppe.

Unsere Kaninchen werden nicht in Käfighaltung vermittelt. Unsere Kaninchen sind alle gegen Myxomatose, RHD und RHD 2 geimpft.

Bei Fragen oder wenn Sie Interesse an Gisela haben, können Sie sich gerne telefonisch (02362-76179) oder per E-Mail: th-dorsten@vodafone.de im Tierheim melden.