Tier der Woche

Asya kam als Sicherstellung zu uns ins Tierheim, da sie mehrmals vom Grundstück entlaufen ist und auf ihren Alleingängen

andere Hunde verletzt hat. Dem Menschen gegenüber verhält Asya sich freundlich. Sie lässt sich bürsten, abduschen, abtrocken und auch gerne mal kraulen.

Wir suchen für Asya ein Zuhause bei Menschen, die verantwortungsbewusst handeln und ihr noch alles beibringen was bisher in ihrer Erziehung verpasst wurde.

Das größte Problem hier ist die Leinenführigkeit. Asya weiß wie sie ihre Kraft einsetzen muss und ist kaum zu halten, wenn sie einen fremden Hund sieht.

Auch bei Katzen oder Wild muss man aufpassen, da sie einen sehr ausgeprägten Jagdtrieb hat.

Sie kennt bisher nur das Leben als Hofhund, daher denken wir nicht, dass sie sich im Haus dauerhaft wohlfühlt. Wir suchen also ein Zuhause mit einem hoch eingezäunten Grundstück (mindestens 2,50 oder 2 Meter + Überkletterungsschutz), bei hundeerfahrenen Menschen.

Bei Fragen oder Interesse an Asya, können Sie sich gerne telefonisch (02362-76179) oder per E-Mail: th-dorsten@vodafone.de im Tierheim melden