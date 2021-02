Tier der Woche

Chuck ist eine von sechs Jungkatzen, die derzeit bei uns im Tierheim auf ein Zuhause warten. Geboren im Mai letzten Jahres sind sie draußen aufgewachsen und erst mit ca. 8 Wochen mit Menschen in Kontakt gekommen.

Anfangs etwas schüchtern, aber trotzdem neugierig und gefräßig kann man sich Chucks Vertrauen mit Leckerchen erschleichen, auch wenn es trotzdem etwas Zeit in Anspruch nimmt um ihn zu überzeugen.Auch er ist verspielt und wer kann zu Leckerchen schon nein sagen? Alles ist erlaubt um dem kleinen Mann das kleine Köpfchen zu verdrehen und ihn um den Finger zu wickeln. Die einzige Bedingung, die er in seinem neuen zu Hause stellt, ist Freigang und einen Partner zum Spielen und Toben, gerne auch sein Bruder Rory. Kinder sollten wissen wie man mit Tieren umgeht und ihn erstmal ankommen lassen.

Bei Fragen oder Interesse, können Sie sich gerne telefonisch (02362-76179) oder per E-Mail: tierheim-dorsten@gmx.de im Tierheim melden.