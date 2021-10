Tier der Woche

Derzeit warten 3 junge Kaninchen (2x weiblich - 1x männlich/kastriert) bei uns auf ein neues Zuhause. Sie sind am 14.06.2021 geboren.

Leider sind es Inzuchttiere in der 2 Generation, daher kann es sein, dass die Lebenserwartung nicht so hoch ist wie bei anderen Kaninchen.

Bisher sind alle aber fit und wachsen stetig, so wie es sich für Jungtiere gehört.

Das weiße Männchen ist taub, was ihn hier bisher aber nicht beeinträchtigt.

Die drei werden auch einzeln vermittelt, wenn schon ein oder mehrere Kaninchen vorhanden sind.

Bei Fragen oder Interesse an unseren Kaninchen, können Sie sich gerne telefonisch (02362-76179) oder per E-Mail: tierheim-dorsten@gmx.de im Tierheim melden