Entwurf Artikel Bücherbasar 2021

Bücher für Bücher

Wie aus gebrauchten Büchern neue Bücher werden können

Der Rotary Club Dorsten freut sich, dass der Bücherbasar nach einer Corona bedingten Pause wieder im Rahmen des Herbstfestes stattfin-den kann. Die Bücher werden, nach Themengebieten sortiert, in einem Ladenlokal der überdachten Passage am Franziskanerkloster in der In-nenstadt (Lippestraße 5) angeboten und verkauft.

„In der Coronazeit haben die Menschen viel gelesen. So können wir dieses Jahr eine große Anzahl aktueller und qualitativ hochwertiger Bücher anbieten. Dafür möchten wir uns bei allen Bücherspendern herzlich bedanken,“ so ein Mitglied des Bücherteams.

Schon seit dreizehn Jahren sortiert ein vielköpfiges Team in etwa ein-hundertfünfzig freiwilligen Arbeitsstunden jährlich etwa zwanzigtau-send abgegebene Bücher.

„Wir leben so auch ein Stück unsere Liebe zu Büchern und unterstüt-zen die Käufer gerne bei ihrer Auswahl“, berichtet eine Helferin über ihr Engagement. Der wichtige Aspekt der Nachhaltigkeit habe schon immer eine große Rolle gespielt: „Viele Bücher, die bei uns eine zwei-te Chance erhalten, wären sonst vermutlich im Altpapier gelandet. So ist es ein schöner Gedanke, dass gebrauchte Bücher dabei helfen, neue Bücher für Kinder anschaffen zu können.“

Lesehungrige Menschen können sich am Samstag, den 9.10. von 10.00 - 17.00 Uhr und am Sonntag, den 10.10. von 12.00 - 17.00 Uhr mit neuem „Lesefutter“ eindecken.

Zeitgleich verkaufen die Rotarier in den Räumen der alten Klosterapo-theke gegenüber leckeren, selbst gebackenen Kuchen.

Der Erlös beider Aktionen fließt wie immer in das Projekt „Lesen ler-nen, Leben lernen.“ Dorstener Grundschüler/innen erhalten einmal im Jahr altersgerechte Lektüre als Geschenk. Der Spaß am Lesen wird ge-fördert und die Lesefähigkeit als wichtige Schlüsselkompetenz unter-stützt.

Die Rotarier bedanken sich herzlich bei der Caritas und den Besitzern der alten Klosterapotheke, die ihnen spontan ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben.

Sie möchten darauf hinweisen, dass der Zugang zum Bücherbasar im Rahmen der Corona Richtlinien nur Geimpften, Genesenen und Getes-teten gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise in Verbindung mit dem Personalausweis möglich ist. Es herrscht Maskenpflicht.

Alle Helfer und Helferinnen würden sich sehr freuen, wenn viele lese-begeisterte Bürger/innen das Projekt auch in diesem Jahr wieder unter-stützen.