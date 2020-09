Ein zweitägiger Trödelmarkt zu Gunsten der Kinderkrebshilfe Borken-Weseke sowie dem Indien-Projekt St. Ludgerus Schermbeck findet am Samstag 10. Oktober sowie am Sonntag 12. Oktober jeweils von 10 Uhr bis 16 Uhr in der Lagerhallen der Firma Möbel Rademacher an der Weseler Straße 42 in Schermbeck statt. Trödelspenden werden noch am kommenden Samstag, 26. September, von 12 Uhr bis 14 Uhr oder nach Absprache an der Lagerhalle entgegengenommen. Organsiert wird der Markt von Roswitha und Heinz Kölking (Tel.: 02853/5089) sowie von Frauke und Wolfgang Pflugradt (Tel.: 0176/34379112).