Dorsten. Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sind überall zu spüren und zeigen uns fortlaufend unsere Grenzen auf. Grenzen, die unseren Alltag bestimmen und auch einen großen Einfluss auf das Leben, insbesondere das Familienleben, haben.

Besonders betroffen sind in diesen Zeiten auch Menschen mit Unterstützungsbedarf und deren Angehörige: Ein „normaler“ Betrieb in den Schulen und Werkstätten ist in der Regel noch nicht möglich, Betreuungsgruppen können nicht stattfinden und die Sommerferien stehen vor der Tür.

Dank der Corona-Soforthilfe von Aktion Mensch kann die Lebenshilfe Dorsten den Betroffenen unterstützend zur Seite stehen.

Gerade die Sommerferien stellen für viele einen Zeitraum dar, welcher auf der einen Seite der Entspannung dienen und auf der anderen Seite Raum für besondere Erlebnisse bieten soll. Diese werden jedoch durch die andauernden Schließungen nicht den gewohnten Erholungswert haben.

Doch Pausen dürfen nicht gleichbedeutend mit Stillstand sein! Und darum ist die Lebenshilfe auch in dieser speziellen Zeit für Sie da sein!

Ein Sprecher der Lebenshilfe: "Rufen Sie uns an und gemeinsam erarbeiten wir mit Ihnen ein individuelles Unterstützungsangebot. Gemeinsam schauen wir dann, wie eine individuelle Unterstützung realisierbar ist. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!"

Kontakt:

Lebenshilfe Center Dorsten

Suitbertusstraße 14

46282 Dorsten

Tel.: 02362-201045

Mail: Center@Lebenshilfe-Dorsten.de