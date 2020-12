Dorsten. „Unser Dorfkern und Treffpunkt soll erhalten bleiben, jedoch ohne laufende Einnahmen durch das beliebte Maifest ist das nicht zu stemmen. Corona bedingt mussten wir ja dieses Jahr alle Aktivitäten absagen und auch fürs nächste Jahr sieht es nicht besser aus“, berichtet Tobias Bernsmann vom Vorstand des Wulfener Wappenbaum Vereins. Und weiter: „Unter anderem braucht der Maibaum dringend neue Wappen, die bisherigen wurden durch die Witterung stark in Mitleidenschaft gezogen und einzelne fehlen durch Stürme auch schon ganz“.

„Unter dem Motto „Wulfen - mit Abstand bist du am Schönsten!“, haben wir für eine besondere Alltagsmaske entworfen. Mit dem Erlös aus dem Verkauf möchten wir euch bitten den Wappenbaumverein zu unterstützen“, erklärt Sandra Stoffel. „Wir Wulfener stehen zusammen! Schützt daher euch und andere oder verschenkt ein Stück Sicherheit. Für sechs Euro könnt ihr diese selbst designten Masken erwerben und gleichzeitig euren Teil zum Erhalt des Dorfkerns beitragen“, berichtet Dominik Cieplak, einer der Initiatoren. Die Verkaufsstellen für die besondere Alltagsmaske, die passend zur Weihnachtszeit unter anderem auch als Geschenk dienen können, sind die Geschäftsstellen der Provinzial Wulfen, der Landbäckerei Wulfen, von Textil Krewerth und die Star Tankstelle im Ort. Passend dazu haben sich die Wulfener ein ganz besonderes Highlight einfallen lassen: Und zwar kann die Maske als besondere Überraschung auch per Ballon verschenkt werden. Dafür wir die Maske ganz normal in den Verkaufsstellen erwerben, und hier mit einer Grußkarte und einer Wunschadresse versehen. Dann wird die Sendung von den Mitgliedern des Wappenbaum, zusammen mit dem Ballon an die Liebsten oder Personen die evtl. zuhause allein sind, auf den Weg gebracht. Zwar kommt der Ballon nicht etwa durch die Luft, sondern wird von den Initiatoren höchst persönlich und völlig Kontaktlos bis an die jeweilige Haustür ausgeliefert. Allerdings gibt es bei dieser besonderen Aktion eine Einschränkung: die Auslieferung per Ballon kann aus organisatorischen Gründen nur in Wulfen und Barkenberg erfolgen. Für den Rest von Deutschlang, bzw. die Welt bliebt nur der Kauf und dann der eigene Versand. (G.B.)