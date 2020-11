Auf der Internetseite des Wulfener Heimatvereins heimatverein-wulfen.de wird auch in diesem Jahr wieder ein virtueller Adventskalender abgebildet, hinter dessen Türchen jeden Tag aufs Neue eine kleine Überraschung auf die Besucher wartet. Ab dem 1. Dezember werden Fotoaufnahmen Wulfener Adventskränze oder Adventsgestecke veröffentlicht.

„Bereits zum zehnten Mal bieten wir, immer im Dezember, einen Kalender auf unserer Internetseite an. Dieses Mal befinden sich hinter den 24 Türchen „Fotoaufnahmen Wulfener Adventskränze oder Adventsgestecke“, berichtet Johannes Krümpel vom Heimatverein. Und weiter: „Mit dieser Aktion möchten wir unseren Mitgliedern, aber auch allen Besuchern unserer Homepage in derAdvents- und Vorweihnachtszeit eine kleine Freude bereiten. Eine ganz besondere Überraschung erwartet die Besucher der Internetseite dann hinter Türchen 24, am Heiligen Abend. Hier gibt es an diesem Tag ein kleines Rätsel mit drei tollen Preisen. „Unter allen Einsendern der richtigen Lösung (per E-Mail an webmaster@heimatverein-wulfen.de) verlost der Heimatverein drei Mal zwei Freikarten für den Besuch einer Veranstaltung im Heimathaus Wulfen,“ erklärt der Vorsitzende Johannes Krümpel.

Text und Foto: Bludau