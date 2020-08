Sonne, Musik und ganz viel gute Laune – so lassen sich die Vorgarten Ständchen 2020 der Schützenkapelle Rhade beschreiben. Die Musiker haben mit ihrer innovativen Idee ein neues Event in Rhade geschaffen. Ähnlich wie beim Sternblasen haben die Musikerinnen und Musiker an verschiedenen Stationen im Dorf Unterhaltungsmusik gespielt.

Und die Zuschauer? Die waren begeistert! Aus ihren Vorgärten heraus tanzten, jubelten und applaudierten die Fans ihren Lieblingsmusikern. „Es gibt einfach nichts schöneres, als Musik für Menschen zu machen, die daran Spaß haben!“ ließen viele der Musikerinnen und Musikern verkünden. Endlich durfte wieder Musik gemacht werden. Man merkt: Applaus ist das Brot der Künstler. „Als wir so viel Zuspruch bekommen haben, hatte man schon ein bisschen Gänsehaut! Man konnte einfach merken, dass man sich vermisst hat!“

Sogar der Bürgermeister Tobias Stockhoff stattete der Schützenkapelle Rhade einen Besuch ab und lobte das Engagement, die Innovation und den Zusammenhalt. „Ohne so eine starke Truppe und den gegenseitigen Zusammenhalt wäre diese Art von Auftritt nicht möglich gewesen. Da kann man schon sehr stolz sein“, sagte Alexander Stroick, erster Vorsitzender.

Bei dem Stück „Hey Jude!“ der Beatles kamen die größten Gefühle auf: Das war das Highlight-Musikstück der Brotzeit im Jahr 2018 und genau am vergangenen Samstag wäre sie wieder gewesen. „Mit dem Stück haben sich alle wieder an die schöne Zeit erinnert und man konnte in Erinnerungen schwelgen. Es war einfach ein wunderschöner Tag!“ Ein wunderschöner Tag, der vielen noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Vielleicht war es ja nicht das letzte Vorgarten Ständchen.

Quelle: Schützenkapelle Rhade