Die kfd- Lembeck lädt zur Winterwanderung am Donnerstag, 30. Januar, ein .



Die Teilnehmerinnen starten starten um 16.00 Uhr am Busbahnhof und laufen zur Middlicher Mühle, wo ein gemütlicher Abend in geselliger Runde verbracht wird. Anmeldungen nimmt Thea Rehmann, Tel.: 02369/2067180, noch bis zum 20. Januar entgegen.