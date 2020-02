Der Weltgebetstag soll den Blick für die Welt weiten. Er wird alljährlich immer am ersten Freitag im März von christlichen Frauen aus einem anderen Land vorbereitet.

Frei nach seinem internationalen Motto „informiert beten, betend handeln“ macht er neugierig auf Leben und Glauben in anderen Ländern und Kulturen. Dazu feiern die Gläubigen in mehr als 120 Ländern rund um den Globus einen Gottesdienst und beten. Allein in Deutschland machen jährlich mehr als 800.000 Menschen mit. In diesem Jahr werden Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Konfessionen weltweit mit den Frauen aus Simbabwe den Weltgebetstag am Freitag, 6. März, feiern. Ihr Motto heißt: „Steh auf und geh!“ Damit geben sie einen Anstoß, Wege zu persönlicher und gesellschaftlicher Veränderung zu erkennen und zu gehen.

Aus diesem Anlass laden die Frauengemeinschaften der kfd Herz-Jesu Deuten, der Evangelischen Frauenhilfe und der kfd St. Matthäus zum ökumenischen Mitmach-Gottesdienst am Freitag, 6. März, um 15.00 Uhr in die Matthäuskirche nach Wulfen ein. Im Anschluss daran sind alle Beteiligten eingeladen, in gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen die Themen um die weltweiten Herausforderungen wie Armut, Gewalt gegen Frauen und den Klimawandel zu vertiefen.

Quelle: kfd St. Matthäus Wulfen