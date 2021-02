Die youngcaritas hat für die Fastenzeit die Challenge 6 aus 48 ins Leben gerufen und will damit zeigen, dass die 40 Tage vor Ostern nicht in erster Linie von Verzicht und einem Nichtdürfen geprägt sein müssen, sondern durchaus kreativ gestaltet werden können, dass soziale Kompetenzen erweitert werden können und gleichzeitig etwas Abwechslung in den Corona-Alltag gebracht werden kann.

Die Challenge läuft über die Homepage der Caritas (caritas-dorsten.de/haupt-menue/aktuelles/fastenchallenge/). Wer insgesamt sechs Aufgaben meistert, nimmt an einem Gewinnspiel mit attraktiven Eventpreisen teil.