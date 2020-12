Dorsten. Seit einigen Tagen hängt am Wulfener Heimathaus am Rhönweg ein gut sichtbar aufgehängtes und großes Plakat, auf den Wulfener besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr gewünscht werden.

„Da in diesem Jahr so viele Veranstaltungen und Treffen aufgrund der Corona Pandemie in unseren Verein ausfallen mussten und wir viele unserer Mitglieder kaum gesehen haben, wollten wir zum Ende des Jahres noch mal ein Zeichen setzten und so unseren Mitgliedern, aber auch allen anderen Mitmenschen ein kleines Lächern ins Gesicht zaubern. Das Plakat wurde so aufgehängt, dass jeder der hier vorbeikommt, es gut lesen kann“, erklärt die zweite Vorsitzende des Vereins, Elli Vadder. Der Vorstand hofft, dass es im kommenden Jahr mit dem sonst so aktiven Vereinsleben weitergeht und die Dorstener gut durch diese oft schwere Zeit kommen. (G.B.)