Drei besonders verdiente und langjährige Mitarbeiter des Autohauses Borgmann sind jetzt in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden.

Der gelernte Kfz-Meister Manfred Tönnes, bis zuletzt Serviceberater in Wulfen, hat nun nach insgesamt 21 Jahren Betriebszugehörigkeit die Altersgrenze zur Rente erreicht und geht nun in den Ruhestand.

Bernhard Reckmann, Servicetechniker am Standort in Wulfen, bringt es sogar auf ganze 41 Jahre in den Diensten des Traditionsunternehmens.

Wer nun denkt mehr geht doch nicht, der irrt gewaltig: Detlev Schierenberg, Finanzbuchhalter des Autohauses, blickt auf sage und schreibe 45 Jahre Arbeitszeit in den Diensten der Familie Borgmann zurück und geht somit gemeinsam mit den anderen beiden nach zusammen 107 Jahren Borgmann ebenfalls in den damit zweifellos wohlverdienten Ruhestand.

„Ich bin sehr stolz darauf, dass wir im Unternehmen Borgmann so treue Mitarbeiter haben. Mein Dank gilt den Dreien für ihren unermüdlichen Einsatz im Sinne unserer Firma“, sagt Seniorchef Clemens Borgmann und bedankt sich gemeinsam mit seinem Sohn und Geschäftsführer Jörg Borgmann, sowie Prokurist Dietmar Erwig-Drüppel und Serviceleiter Andreas Jasper bei den Dreien.

Text und Fotos: Bludau