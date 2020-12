Dorsten/Haltern. Für die Aktion Lichtblicke und Bürgerstiftung Haltern gab es jetzt, so kurz vor Weihnachten, eine freudige Überraschung. Sie bekommen von der Bäckerei Sanders jeweils 4000 Euro gespendet. Die Traditionsbäckerei hat neben ihrem Hauptsitz in Lippramsdorf und der Innenstadt von Haltern auch Filialen in Wulfen und Barkenberg.

Wie es zu der hohen Summe gekommen ist erklärt Inhaber Theo Sanders so: „Die Mehrwertsteuersenkung von Juli bis Dezember haben wir nicht an unsere Kunden weitergegeben. Ein großer Verwaltungsaufwand hätte Ersparnisse pro Kunden im meist einstelligen Cent-Bereich gegenübergestanden. Und doch, die Menge der Einkäufe durch unsere treue Kundschaft hat diese stolze Summe ergeben. Da es nie unser Ansinnen war mit der Mehrwertsteuersenkung unseren Gewinn zu steigern, haben wir zunächst unseren Mitarbeitern einen Corona-Bonus gezahlt. Diesen haben sie auch mehr als verdient. Ohne sie wären wir nicht durch diese schwere Zeit gekommen. Sie machen nach wie vor einen tollen Job. Des Weiteren wollen wir soziale Projekte unterstützen. Wir haben uns für die Bürgerstiftung Haltern, sowie die Lichtblicke Aktion von Radio Vest entschieden. Beide Organisationen erhalten jeweils 4000 Euro."

Leider wird die Mehrwertsteuer zum 01. Januar kommenden Jahres wieder erhöht, so dass die Spenden passend in der Weihnachtszeit übergeben wurden. Dr. Reinhild Tuschewitzki, die Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Halterner für Halterner und Beate Mertmann, Mitglied des Stiftungsrates, freuten sich über die den unerwarteten Geldsegen. „Für uns ist die Spende der Bäckerei Sanders eine sehr große Hilfe, da in dieser Zeit Spenden aus Anlass von Geburtstagen, Jubiläen etc. oft ausfallen, aber die Bedürftigkeit von Menschen auch in Haltern steigt“, berichtet Dr. Reinhild Tuschewitzki. Corona bedingt gab es auch für Bäckerei Sanders viele Einschränkungen, aber auch einige Neuerungen. Sie gibt es hier jetzt auch das bargeldlos Bezahlen und den E-Bon. Hinzu kommt, dass die Bäckerei jetzt auch auf Instagram zu finden ist. (G.B.)