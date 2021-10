Das Elektrofahrzeug nimmt Fahrt auf. Fahrspaß, Effizienz, Umweltbewusstsein: batterieelektrische Fahrzeuge erfreuen sich weltweit einer zunehmenden Beliebtheit. Sie bieten Fahrspaß, hohe Wirkungsgrade und Emissionsfreiheit. Damit ist dieser Antrieb eine Schlüsseltechnologie für viele Fahrzeuge, insbesondere in urbanen Zonen. Für viele Interessenten ist die Bafa Prämie inklusive ihrer Beantragung oft noch eine letzte Hürde.

Hier möchte das Autohaus Borgmann die Entscheidung erleichtern und hat sich für seine Kunden etwas ganz Besonderes ausgedacht, um den Zugang zur Elektromobilität deutlich zu vereinfachen. Die Bafa Prämie wird direkt beim Kauf vom Autohaus vorgestreckt, sodass die Anzahlung aus eigener Tasche oder mittels Kleinkredit, wie bei anderen Händlern, entfällt. Zugleich übernimmt das Autohaus sogar die Beantragung der Fördermittel beim zuständigen Bundesamt.

Dies gilt sowohl für jedes rein elektrische Fahrzeug als auch für Plug-In Hybride aus dem Produktportfolio der Borgmann Gruppe, offizieller Vertreter der Marken Opel, Hyundai, Skoda, Ford und Toyota. In den Angeboten zu den aktuell beworbenen Elektrofahrzeugen wird markenübergreifend stets die Bafa Prämie als Anzahlung mit einkalkuliert. Das sind häufig höhere vierstellige Beträge, die eigentlich erst vom Kunden persönlich beantragt werden müssten.

Oft stellt sich dem Kunden hier dann die Frage, woher nehmen, wenn nicht stehlen?

„Die Angebote sind genau genommen so direkt nicht darstellbar. Oft muss eine Zwischenfinanzierung für die Anzahlung in Anspruch genommen werden, wo zusätzliche Kosten entstehen können.“ so Jörg Borgmann, Geschäftsführer und Inhaber der Borgmann Gruppe. Erst wenn der Zahlungseingang vom Bundesamt nach Beantragung erfolgt ist, was unter Umständen mehrere Monate dauern kann, steht den Kunden das Geld wieder zur Verfügung. „Hier möchten wir unseren Bestandskunden aber auch natürlich unseren Neukunden unter die Arme greifen und für das jeweilige Geschäft gerne in „Vorkasse“ gehen und ihnen den Betrag in entsprechender Höhe direkt zur Verfügung stellen,“ führt er weiter aus. Nach der Bevollmächtigung des Autohauses durch den Kunden und erfolgter Zulassung des neuen Elektrofahrzeugs, übernimmt das Unternehmen dann die komplette Abwicklung des Bafa-Antrages.

Text und Fotos: Ralf Pieper