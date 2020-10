Das Autohaus Borgmann bietet für Opel Corsa Elektro Kunden eine außergewöhnliche Aktion: Die Vorfinanzierung des Bafa-Zuschusses.

Seit Juni diesen Jahres hat die Bundesregierung im Zuge des Konjunkturpaketes eine Innovationsprämie für Elektro- und Plug-in Hybridmodelle beschlossen. Der Staat verdoppelt seinen Anteil am Umweltbonus für Elektro- und Plug-in Hybrid Modelle.

Um den gesamten Zuschuss zu erhalten, muss ein Antrag beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle(BAFA) gestellt werden. Diesen finden Interessierte online auf der Webseite des Amtes. Allerdings kann der Antrag nicht im Vorfeld oder bei Kauf eines Elektro Fahrzeuges gestellt werden, sondern erst bei Zulassung des neuen Fahrzeuges. Dann muss aber auch direkt z.B. die Anzahlung bei der Bank geleistet werden und man hat die bis zu 6.000 Euro ja noch nicht.

Hier springt das Autohaus Borgmann ein und finanziert die bis zu 6000-Euro-Prämie ohne zusätzliche Kosten für vor. So kann die Prämie vom Staat direkt beim Kauf eingerechnet werden.

„Informieren Sie sich am besten direkt vor Ort in unserem Autohaus. Wir warten mit Spannung auf Sie“, bietet Inhaber Jörg Borgmann allen interessierten Kunden an an.

www.borgmann-autohaus.de