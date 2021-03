In diesen Tagen wird eine ehemalige Kult-Imbissstube an der Dülmener Straße (B 58) in Wulfen abgerissen. Sie war durch einen Brand im Januar 2020 zerstört worden und hatte seit diesem Zeitpunkt nicht wieder geöffnet.

Aktuell werden das Aluminium Dach und die Stahlkonstruktion zerlegt und fachgerecht entsorgt. Auch der Rest des Geländes wird zurück gebaut. Ein Wiederaufbau oder ein Ersatz Neubau sind nicht geplant. Der Pachtvertrag für diesen Standort war ausgelaufen und so blieb dem Betreiber nur dem Abriss übrig. Das Grundstück an der B 58 gehört der Stadt, genau wie das benachbarte ehemalige und aktuell leerstehende Lehrerhaus direkt daneben.

Diese Imbissbude gehörte zur so im Volksmund genannten „Pommes-Meile“ von Wulfen. Trotz des Wegfalls gibt es immer noch drei Imbissbetriebe auf nur wenigen hundert Metern in Wulfen. Also gibt es trotz des Abriss Alternativen für den schnellen Snack.

Text und Fotos: Bludau

