Auch für die Einzelhändler in Dorsten ist die Corona-Pandemie eine schwierige Zeit. Die Schließung des überwiegenden Teils der Geschäfte trifft viele Händler kurz vor Weihnachten besonders hart. In der für den Handel wichtigsten Zeit des Jahres werden etwa 40 Prozent des Umsatzes verbucht. Mit dem Lockdown steht die Welt wieder still, nicht aber die Menschen. Sie gehen mit Ideen, Engagement und Mut voran.

So machen sich viele kreative Köpfe in Dorsten und der Region auf den Weg und lassen sich etwas einfallen, damit wir noch Weihnachtsgeschenke für unsere Familien oder uns kaufen können. In Dorsten sind viele Geschäfte per Telefon oder Mail erreichbar, betreiben einen Online-Shop, liefern Waren aus oder stellen sie zur Abholung bereit. Viele Restaurants haben Lieferdienste und Abholservices eingerichtet.

„Die Bewältigung dieser Pandemie ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die uns alle enorm fordert. Grundlegend dafür sind Solidarität und Zusammenhalt“, sagt Bürgermeister Tobias Stockhoff, der die Dorstener Bürgerinnen und Bürger bittet, die kreativen Angebote des Dorstener Einzelhandels zu nutzen und auf Bestellungen bei großen Versandhändlern zu verzichten. Auch der Kauf von Gutscheinen, die im kommenden Jahr eingelöst werden können, hilft dem Einzelhandel und den Gastronomen.

„Die Corona Pandemie hat das Leben in neue Bahnen gelenkt. Umso erstaunlicher ist es, wie schnell unsere Händler und Unternehmen reagieren und neue Angebote kreieren und neue Wege beschreiten, um sich den veränderten Umständen anzupassen. Die Kreativität sollten wir belohnen und lokal einkaufen und bestellen“, sagt Tobias Stockhoff.

Eine Liste der Händler mit Lieferservice finden auf den Seiten der Dorstener Wirtschaftsförderung WINDOR. Interessierte Unternehmen können das Kontaktformular nutzen, um sich in die Liste aufnehmen zu lassen.

Quelle: Stadt Dorsten