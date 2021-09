Das ist der größte Erfolg, den die Firma Honsel auf nationaler Ebene erreichen kann: Die "Honsel-Familie" hat beim "Supermarkt des Jahres '21" (Lebensmittelpraxis) den ersten Platz belegt. Dies ist der am höchsten anerkannte Preis in der gesamten Branche – und EDEKA Honsel in Hervest darf sich nun offiziell "Bester Supermarkt Deutschlands" nennen. Herzlichen Glückwunsch!

Die Honselmärkte haben in der Vergangenheit bereits einige Preise der Großhandlungen, für ausgezeichnete Wurst und vieles mehr gewonnen. Die bisherigen nationalen Auszeichnungen, wie beispielsweise vor wenigen Monaten der Preis für die beste Käseabteilung Deutschlands, der Preis für die beste Tiefkühlabteilung Deutschlands oder die Prämierung für die beste Fischtheke Deutschlands (2. Platz) sind für sich genommen bereits außergewöhnliche Erfolge. Nun aber haben Ralf und Julia Honsel zusammen mit ihrem Team den größten Branchenpreis gewonnen.

Einer der ersten Gratulanten war Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA. Auch dort ist man stolz, die Firma Honsel in Ihren Reihen zu haben.

Wie läuft die Prozedur bis zum Gewinn eines derart anerkannten Preises das ab? Alles beginnt mit einer Bewerbung. Mit diesem aufwändigen Schriftstück mit zahlreichen Bildern, Informationen und Zahlen, ist eine erste Hürde genommen.

Jury mit Rang und Namen

Eine 32-köpfige Jury mit allem, was in der Branche Rang und Namen hat, trifft dann eine erste Entscheidung. In dieser Jury sind unter anderem Lionel Souque (Vorstandsvorsitzender der REWE Deutschland), Markus Mosa (Vorstand EDEKA), Cathrin Gebhardt (Geschäftsführung Kaufland), Christian Lahrtz Geschäftsführer Famila), viele Geschäftsführer der Lebensmittelindustrie sowie ausgewählte Redakteure der Fachpresse und weitere Einzelhändler. Nach der Qualifizierung unter den Top 10, beginnt die Jury mit Inkognito-Testkäufen in allen Märkten. Nach dieser Phase, die viel Zeit in Anspruch nimmt, erreichte Ralf und Julia Honsel ein entscheidender Anruf: Honsel in Dorsten ist unter den besten drei Supermärkten Deutschlands. Bereits diese Nachricht löste Begeisterung in der Belegschaft und Geschäftsführung aus, durfte aber noch nicht an die Öffentlichkeit gelangen.

Dann startete das Rennen der Besten um den ersten Platz. Ein Filmteam wurde in die Märkte geschickt, wo sich die besten Drei nochmals präsentieren konnten. Darüber hinaus erhielten die drei Top-Märkte eine Kundenbefragungssäule. Daran haben sich bei EDEKA Honsel sehr viele Kunden beteiligt und offensichtlich Bestnoten vergeben. Zu guter Letzt musste Ralf Honsel persönlich vor der Jury auftreten. „Gerne hätte ich diesen Part meiner Tochter überlassen,“ so Ralf Honsel, "aber zum Jurytermin war sie auf ihrer Hochzeitsreise. Das entschuldigt.“ Dann tagt die Jury nochmal um letztlich den Sieger zu bestimmen. Diese Entscheidung wurde dann im Rahmen eines großen Events (coronabedingt nur mit 300 zugelassen Zuschauern), zu dem die drei besten Supermärkte Deutschlands eingeladen wurden, abends auf der Bühne und in sehr festlichem Ambiente bekannt gegeben. Viele Freunde und Mitarbeiter der Firma Honsel waren in einer Live-Schaltung dabei. Als die Moderatorin den Umschlag öffnete und „der Sieger ist EDEKA Honsel Dorsten“ bekannt gab brachen alle Dämme bei Ralf Honsel, seinen fünf Mitarbeitern vor Ort, aber auch an den Bildschirmen.

Preis den Senioren gewidmet

Julia und Ralf Honsel möchten diesen Preis den 2019 verstorbenen Senioren Änne und Bernhard Honsel widmen und bedanken sich natürlich bei den vielen Kunden, die so positiv abgestimmt haben, aber natürlich auch den vielen Mitarbeitern, die mitgeholfen haben, Deutschlands bester Supermarkt zu werden. Die Preisverleihung zum "Besten Supermarkt Deutschlands" wurde im Rahmen eines großen Events auf der Bühne und in sehr festlichem Ambiente bekannt gegeben. Die Moderatoren überreichten den Preis an Ralf Honsel und Markleiterin Christiane Wilming.

Das Video...

...entstand im Vorfeld der Preisverleihung, bei der EDEKA Honsel zum "Besten Supermarkt Deutschlands" prämiert wurde. Das ist die höchste Auszeichnung, die in der Branche auf nationaler Ebene erreicht werden kann.