In der Eissporthalle Dorsten blitzt das Eis. Winzige Kristalle lösen sich, als die Schlittschuhläufer feine Linien in das Eis malen.

Schnell füllt sich die Eisfläche. Besucher kommen und gehen. Bewusst hat sich die Inhaberin Karin Strauch gegen beschränkte Zeiten entschieden.

Eissporthalle Dorsten startet in die Saison

Zuvor hatte sie extra mit dem NRW-Ministerium in Düsseldorf telefoniert. Für alle Unternehmen und Veranstalter gab es Hygienemaßnahmen und Vorschriften. Doch nirgends tauchten darin Eissporthallen auf. So telefonierte sich Karin Strauch selbst durch. Kontaktierte die Behörden und Ämter, bis sie das Startsignal bekam.

Jetzt freut sie sich, die Besucher in Empfang zu nehmen. Schon gleich am ersten Tag ist die Halle gut besucht. Rund 200 Menschen dürfen sich auf etwa 800 Quadratmetern aufhalten. Die Besucher und Famillien dürfen alles selbst mitbringen. Hier denkt die Familie Strauch vor allem an die Menschen, die nicht so ein dickes Portemonnaie haben: "Alkoholische Getränke sind verboten", betont sie.

Am ersten Tag schon gut besucht

"Im Moment sind wir die Einzigen im direkten Umkreis, die auf haben", sagt Karin Strauch. Die Inhaberin freut sich, endlich loslegen zu können. Überall in der Halle besteht die Maskenpflicht. Ausgenommen davon ist die Eisfläche selbst. Wer mit den Füßen auf dem Eis bleibt und sich ordentlich benehmen kann, ist herzlich willkommen. "Wer die Füße nicht auf dem Eis hat, fliegt raus." So soll hier niemandem was passieren, damit jeder die Freude am Schlittschuhlauf beibehält.

So drehen die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen freudestrahlend ihre Bahnen über das kühle Eis. Sie halten den Abstand von 1,50 Metern ein, achten aufeinander. Jahreskarten verkauft das Team der Eissporthalle aktuell nicht. "Es gibt Zehnerkarten", erklärt Karin Strauch. Denn noch wisse keiner genau, wie es im Oktober weiter geht.Das wird die Zukunft zeigen.

Weitere Infos auf eissporthalle-dorsten.de.

Text und Foto: Marie Therese Gewert