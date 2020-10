Die langjährigen Geschäftsführer der Herbert Köpper GmbH, Guido Hörsken und Markus Pettendrup, übernehmen zum 1. Januar 2021 die Gesellschaftsanteile der Herbert Köpper GmbH vonder Dorstener Unternehmerfamilie Salamon und führen den Mercedes Betrieb am Duvenkamp in

Eigenregie fort.



„Für unsere motivierten Mitarbeiter und Kunden wird sich nichts ändern,“ so Markus Pettendrup

und Guido Hörsken.

Die Köpper Gruppe ist ein traditioneller Familienbetrieb, der sich seit 2006 im Besitz der Dorstener Unternehmer-Familie Salamon befindet und seit dem Tod von Jürgen Salamon von den Geschäftsführern Guido Hörsken und Markus Pettendrup geleitet wird.

Seit rund 90 Jahren ist Köpper der Ansprechpartner rund ums Automobil in Dorsten und Umgebung. Besonders in den vergangenen Jahren entwickelte sich die Köpper Gruppe erfolgreich fort, verdoppelte ihren Umsatz und wuchs auf vier Betriebe an drei Standorten mit den Marken Mercedes, Volkswagen, Audi und Volkswagen Nutzfahrzeuge.

Mit der Übernahme der VW und Audi Betriebe der Köpper Gruppe an die Unternehmensgruppe Tiemeyer trennt sich Unternehmerfamilie Salamon von ihrem operativen Automobilgeschäft. Die beiden neuen Gesellschafter der Herbert Köpper GmbH werden weiterhin Ihre hohe Kundenzufriedenheit und erfolgreiche Marktbearbeitung mit den beiden Marken Mercedes und Smart fortführen.

