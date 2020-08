Das Startercenter des Kreises Recklinghausen bietet in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung in Dorsten GmbH (WINDOR) am Mittwoch, 26. August 2020, in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr wieder individuelle Beratungsgespräche für Gründungswillige vor Ort an.

Die kostenfreien Beratungen stehen allen Menschen offen, die sich über das Thema „Selbständigkeit“ grundsätzlich informieren möchten, sind insbesondere jedoch auch für diejenigen gedacht, die schon konkrete Vorstellungen über eine Existenzgründung haben und diese im Einzelgespräch weiter intensivieren und auf Umsetzungsfähigkeit prüfen lassen möchten.

Neben Tipps zur Businessplanerstellung, Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten und administrativen Notwendigkeiten können auch andere Themen wie z.B. Marketing, persönliche Voraussetzungen oder Kalkulation im Rahmen der Erstberatung behandelt werden.

Die Beratungsstunden finden in den Räumen der WINDOR an der Bismarckstraße 24 statt. Die Hygienevorschriften sind zu beachten. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel.: 02362/66 34 51.

Momentan haben nur die Bürgerinnen und Bürger Zugang zu den Büros der WINDOR, die einen Termin gebucht haben. Am Eingang findet eine Zugangskontrolle statt. Besucher melden sich telefonisch oder per E-Mail an.

Das Tragen eines (Behelfs-)Mund-Nasen-Schutz beim Betreten eines öffentlichen Verwaltungsgebäudes ist seit dem 21. April Pflicht. Diese Regelung gilt auch für Bürgerinnen und Bürger, die Büros der WINDOR besuchen möchten. Wer über keine Maske für den Zutritt verfügt, kann für seinen Termin für 1 Euro einmalig eine Maske erwerben. Die Gebühr ist passend mitzubringen.

Weitere Informationen zum Thema „Existenzgründung“ erteilt Arno Schade unter Tel. Tel.: 02362/66 34 60.

Quelle: Wirtschaftsförderung in Dorsten GmbH (WINDOR)