Zum 1. Januar 2020 hat Markisen Stein in Dorsten einen neuen Geschäftsführer: David Koch wird dann die Geschicke des Unternehmens lenken.

„Wir freuen uns sehr, dass das bisherige Team uns weiterhin unterstützen wird“, berichtet der 37-jährige. Schließlich ist bei den qualitativ hochwertigen Produkten rund um das Thema Terrasse, die das Unternehmen verkauft, Expertise gefragt. „Wir verkaufen Markisen, Sonnensegel, Terrassendächer, Gartenmöbel, Sonnenschirme, Grillgeräte sowie Zubehör in Top-Qualität – kompetente Beratung sowie Montage inklusive“, gibt David Koch Einblicke. Menschen möchten ihre Freizeit immer mehr im Freien verbringen, wobei die An der Wienbecke angebotenen Produkte klare Mehrwerte bringen. David Koch: „Wir machen aus Terrassen Wohnräume, die die Lebensqualität der Bewohner maßgeblich erhöhen.“

Sein Wissen rund um das Thema Sonnenschutz hat David Koch bei seinen jahrelangen Tätigkeiten in der Rollladen- und Sonnenschutzbranche erworben. So waren sein Vater und er mit einer Handelsgesellschaft selbstständig, wo er sich überwiegend mit Automatisierungen und Steuerungen befasste. „Danach war ich für einen Hersteller von Sonnenschutzprodukten tätig“, berichtet der gebürtige Dorstener.

Zum Start wird David Koch das Angebot von Markisen Stein weiterführen und dieses mit der Zeit weiterentwickeln. Das Unternehmen verbleibt an seinem Standort, die Ausstellungsfläche und Lagerhallen bieten ausreichend Platz und wurden vom vorherigen Inhaber Hans Stein angemietet. „Wir freuen uns darauf, dass wir hier in Dorsten nun für weitere exklusive Terrassen-Welten sorgen dürfen“, so David Koch.