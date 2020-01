Wer für den kommenden Sommer über eine Markise oder eine Sonnenschutzanlage nachdenkt, sollte besser jetzt schon handeln: „Aufgrund der Hitzewelle im vergangenen Jahr ist die Nachfrage hier sehr hoch“, sagt Unternehmer Fabian Dalkmann der Firma blickdicht aus Schermbeck. „Wir haben lange Lieferzeiten. Wer noch eine Markise oder Sonnenschutzanlage installieren möchte, sollte es lieber nicht auf den letzten Drücker tun“, betont er. Der Unternehmer legt hohen Wert auf Kundenzufriedenheit, Service und Qualität. So findet er stets die optimale Lösung, auch hinsichtlich der Sicherheit: Denn der optimale Schutz stellt sich mit der richtigen Alarmanlage ein. So ist bei Kunden vor allem auch die smarte Technik mehr und mehr gefragt.

„Ein Wald- und Wieseneinbrecher scheut eher vor Aluminiumrollladen zurück, weil sie beim Aufhebeln erheblichen Lärm machen und das Verletzungsrisiko hoch ist“, sagt Dalkmann. Bevor der Krach die Nachbarn aufschreckt, steigt der Einbrecher lieber durchs Fenster mit der Kunststoffrolllade. Hier ist das Risiko geringer, auf frischer Tat ertappt zu werden. Hier bietet Dalkmann mit EN zertifizierten Funk-Alarmsystemen eine komfortable Lösung. Mit dem Funkalarmsystem „MyNice“ wird’s Einbrechern schwer gemacht. Durch die Anlage kann auch ein Alarm ausgelöst werden wenn die Scheibe eines Fensters eingeschlagen wird oder die Waschmaschine ausläuft. Automatisch machen die Rollladen bei einer guten Anlage die Schotten dicht. Auch bei Rauchmeldung lassen sich die Rollladen automatisch hochfahren, um den Fluchtweg schnellstmöglich freizugeben.

Ein weiterer Vorteil des Funksystems: Es gibt keinen Kabelsalat, da es keine ellenlange Kabelverlegung braucht. Eine sichere Anlage gibt es von dem Hersteller Nice ab knapp zweieinhalbtausend Euro. Für die Diebe ist diese Anlage kaum zu knacken. Im Smarthome-Zeitalter kann alles zentral ferngesteuert werden. Die Steuerung nur übers Smartphone sei aber nicht so sicher, wie Dalkmann betont. Hier bietet das Alarmsystem eine zusätzliche Sicherheit, die Benachrichtigung kann bei Stromausfall ebenfalls über eine optionale Simkarte per SMS oder Anruf erfolgen. So werden Sie auch bei einem Stromausfall informiert.

Seit acht Jahren schaut sich der Experte die individuellen Gegebenheiten vor Ort an, bevor er eine kundenorientierte Lösung anbietet. Von der Beratung, Montage, Reparatur bis hin zum Service rund um Fenster, Sonnen- und Sichtschutzanlagen hat Dalkmann ein breites Sortiment im Angebot: Rollläden aus Kunststoff, Aluminium und Holz bis hin zu Fenstern, Haustüren und Markisen. Die angebotene Leistung hält, was sie verspricht. So sind alle Anlagen der Firma Blickdicht nicht von kurzer Dauer, sondern sorgfältig geplant und durchdacht, sodass Kunden langfristig Freude an dem gewählten Produkt haben.

Weitere Infos rund um Alarmanlagensysteme, Fenster, Sonnen- und Sichtschutzanlagen von blickdicht gibt es auf blickdicht-technik.de/



Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 8.00 bis 17.00 Uhr; telefonisch erreichbar unter Tel.: 02853/693 70 47