Rigo und Robin Gawlina haben das Bedürfnis vieler Unternehmen und Anbieter erkannt und helfen jetzt dabei, Kunden und Mitarbeiter vor dem Coronavirus zu schützen: In ihrer Glaserei an der Gelsenkirchener Straße 37 stellen sie maßgeschneiderte "Spuckschutzwände" aus Plexiglas (Makrolon bzw. Lexan) her.

"Diese Schutzwände haben wir bereits in Dorsten, Borken, Haltern, Gelsenkirchen und Düsseldorf montiert", erklärt Robin Gawlina, der bereits vor sieben Jahren als 19-Jähriger mit Erfolg seine Meisterprüfung im Glaserhandwerk bestanden hat. Zusammen mit Vater Rigo, Obermeister der Glaserinnung Vestischer Raum, wurde die Idee geboren und prompt mit Erfolg umgesetzt. Zu den Kunden gehören Drogeriemärkte und Lebensmittelgeschäfte aus Dorsten und viele, die sich und ihre Kunden vor dem Coronavirus schützen möchten. "Abgeholt werden unsere vorbereiteten Schutzwände täglich auch von Arztpraxen und Physiotherapeuten, also eigentlich alle die noch arbeiten und im direkten Kundenkontakt stehen," so Rigo Gawlina. "Wir fertigen individuell und bieten unseren Service derzeit innerhalb von 24 Stunden an."

Neben individuellen Maßanfertigungen können auch bereits vorgefertigte "Spuckschutzwände" mit den Maßen 100x70 cm oder 80x50 cm inklusive Standfüße aus Holz während der Öffnungszeiten direkt in der Glaserei erworben werden.

Bei weiteren Fragen oder Bestellungen ist das Gawlina-Team (vorzugsweise) telefonisch, per Mail oder WhatsApp erreichbar:

E-Mail: info@glas-gawlina.de

Tel.: 02362/41781 (auch WhatsApp)

Homepage: glas-gawlina.de