Die Zeiten sind ungewöhnlich. Ein Virus hält die Welt in Atem, Verhaltensregeln ändern sich ständig und Unternehmer müssen in kürzester Zeit auf neue Bedingungen am Markt, mit der Belegschaft, im Vertrieb oder in der Produktion reagieren. Manchmal müssen wichtige Entscheidungen für eine ungewisse Zukunft schnell gefällt werden. In genau dieser Zeit haben drei Dorstener den Entschluss gefasst, mit einem außergewöhnlichen Beratungskonzept Unternehmen zu stärken, Konzepte zu begleiten und Erfolgs-Aussichten für Unternehmer zu stärken.

"HECKER & Partner - Senior Business Consultants" nennt sich das junge Unternehmen, das von Sven Hecker gemeinsam mit den Partnern Dr. Klaus Zocha und Guido Wiggerink ins Leben gerufen wurde und Mitglied im Bundesverband Deutscher Unternehmensberater e.V. (BDU) ist. Gemeinsam bilden die Drei ein international erfahrenes Beraterteam mit einer Balance aus Generalismus und Expertenwissen aus zwei Generationen mit mehr als 35 Jahren Beratungserfahrung bei renommierten Management-Beratungen und globalen Marktführern.

"Lösungen gibt es nicht von der Stange"



"Aktuell – vor allem auch aufgrund der Corona-Pandemie – erwarten viele Unternehmer einschneidende, wirtschaftliche Herausforderungen, können aber nicht genau ausmachen, an welchem Stellhebel sie prioritär tätig werden müssen oder sollten, um die Situation nicht zu einem existenziellen Risiko werden zu lassen", erklärt Sven Hecker. "Unser Ziel ist es, gemeinsam mit dem Unternehmen, das Potential dieser Krise für eine Optimierung oder Restrukturierung aufzuzeigen." Dazu haben die drei Profis den "Fit4Future Business Check" entwickelt. Im Rahmen dieses Checks fokussieren sich HECKER & Partner in Absprache mit den Unternehmen auf einen der folgenden Themenbereiche:

• COVID19-Reaktionsplan und Restrukturierung

• Produktion

• Führung und Kommunikation

• Organisation und Agilität

• Logistik

• Instandhaltung

• Qualität

• Digitalisierung und Automatisierung

Angebot einer kostenlosen Beratung



Aktuell möchten HECKER & Partner Unternehmen unterstützen und die Möglichkeit geben, einen solchen Fit4Future Business Check und ein darauf aufbauendes, kurzes Beratungs-Projekt kostenlos zu erhalten. Jeder interessierte Unternehmer kann sich bis zum 15. Dezember 2020 unter info@hecker-und-partner.de mit einem kurzen Motivationsschreiben inklusive Problembeschreibung melden. HECKER & Partner werden dann einen Bewerber auswählen und mit diesem einen Business Check durchführen.

Doch nicht nur die besonderen Herausforderungen in der Corona-Krise gehören zum Portfolio des jungen aber dennoch erfahrenen Dorstener Unternehmens. Weiterer Stützpfeiler ist die fundierte Beratung in den Bereichen Projekt- und Interimsmanagement, Lean Management, Agilität sowie beim Betrieb der Instandhaltung von Großanlagen.

"Auf dem Weg zur operativen Exzellenz gibt es keine Lösung von der Stange und jedes Unternehmen sollte hier eigene Strategien entwickeln. Wir helfen ihnen dabei," so Sven Hecker abschließend.

Kontakt:

HECKER & Partner

Markusweg 7

46282 Dorsten

Telefon: +49 (0) 174 32 78 228

E-Mail: info@hecker-und-partner.de

Web: hecker-und-partner.de