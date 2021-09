HELLWEG.de ist als „Deutschlands Bester Online-Shop 2021“ in der Kategorie „Bauen & Heimwerken (mit Filialnetz)“ ausgezeichnet worden. Im Ranking der Verbraucher*innen steht der Online-Shop des Bau- und Gartenmarktunternehmens HELLWEG zum wiederholten Mal auf Platz 1.

Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv haben den Preis „Deutschlands Beste Online-Shops 2021“ auf Grundlage einer umfangreichen Befragung von Konsument*innen in Deutschland vergeben. Untersuchungsgegenstand war die Zufriedenheit der Kund*innen mit den sechs elementaren Leistungsbereichen eines Online-Shops: Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot, Kundenservice, Internetauftritt, Versand und Rücksendung sowie Bestell- und Zahlungsbedingungen. Darüber hinaus gaben die Verbraucher*innen ihr Urteil zur Weiterempfehlung des Online-Shops ab. Über 63.500 Kundenmeinungen wurden eingeholt und ausgewertet. Das Ergebnis belegt: Kund*innen sind beim Online-Einkauf von Bau- und Gartenmarktartikeln im Online-Shop von HELLWEG am zufriedensten.

„Wir legen größten Wert darauf, dass der Einkauf im HELLWEG Online-Shop für die Kunden einfach und komfortabel ist, ohne dabei auf die gewohnte HELLWEG Servicequalität zu verzichten. Daran arbeiten wir kontinuierlich. Zu unserem Erfolg trägt wesentlich bei, dass das Sortiment auf HELLWEG.de fortwährend ausgebaut wird. In den vergangenen Jahren haben wir hohe Investitionen in den weiteren Ausbau des Onlinegeschäfts getätigt – und das merken unsere Kunden. Unser Angebot und der Top-Service online und stationär machen den Unterschied. Wir sind stolz darauf, dass die Verbraucher in der aktuellen Studie HELLWEG.de zum wiederholten Mal als besten deutschen Online-Shop unter den Baumärkten ausgezeichnet haben“, so HELLWEG Marktleiter Markus Hauser vom Bau- und Gartenmarkt an der Halternerstraße 45 in Dorsten. „Dieses positive Feedback ist zugleich Ansporn für die Weiterentwicklung von HELLWEG.de, um den Kunden auch zukünftig das beste Online-Einkaufserlebnis zu bieten.“

Quelle: HELLWEG Die Profi-Baumärkte GmbH & Co. KG