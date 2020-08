An einer Baustelle am heiligen Weg wurde heute in Dortmund ein Blindgänger entdeckt. Für 1200 Anwohner bedeutet dass, das sie evakuiert werden müssen. Im Bereich des Güterbahnhof Süd wurde der amerikanischer 250-Kilogramm-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Dieser muss noch heute durch einen Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Bezirksregierung entschärft werden.

Aus Sicherheitsgründen muss deshalb das Gebiet welches sich im 300-Meter-Radius auf der Karte befindet, evakuiert werden. Von der Evakuierung sind rund 1200 Anwohner betroffen an der Ernst-Mehlich-, Löwen-, Kronprinzen-, und Erzberger Straße sowie eine Einrichtung für autistische Kinder, das Stadt- und Käthe-Kollwitz-Gymnasium, der Großmarkt und Mr.Wash.

Ricarda-Huch-Realschule bietet Bleibe

Eine Evakuierungsstelle wird in der Ricarda-Huch-Realschule, Prinz-Friedirch-Karl-Straße 72-78 eingerichtet. Es stehen zwei Evakuierungsbusse bereit. Ein Bus steht am Heiligen Weg (Mr.Wash / Fahrtrichtung Norden) und der zweite Bus steht am Heiligen Weg Ecke / Kronprinzenstraße (Fahrtrichtung Norden).

Nach Informationen der Stadt befindet sich in dem Gebiet eine Corona-positive Person und drei weitere, die in Quarantäne leben. Weiterhin ist es auch nicht ausgeschlossen, dass in dem Radius Urlaubsrückkehrer wohnen, die sich in selbst auferlegter Quarantäne befinden. Die Stadt Dortmund bittet darum, dass sich diese Reiserückkehrer bei den von Tür zu Tür gehenden Mitarbeitern melden.

Einschränkungen im ÖPNV

Von der Fliegerbombenentschärfung im Bereich Heiliger Weg ist nur die Buslinie 452 von DSW21 betroffen. Sie wird voraussichtlich ab 16 Uhr den zu evakuierenden Bereich umfahren. Ab dann entfällt vorübergehend die Haltestelle „Olgastraße“ in beide Fahrtrichtungen. Sie wird voraussichtlich im Laufe des Abends wieder angefahren.