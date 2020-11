Im Fall einer vermissten 13-Jährigen hat die Polizei jetzt Hinweise, dass sich das Mädchen in Dortmund oder Unna aufhalten könnte. Yaren Ö. ist bereits am Freitag, 30. Oktober, gegen 13 Uhr an ihrem Elternhaus das letzte Mal gesehen worden. Nun hofft die Mönchengladbacher Polizei auf Hinweise aus Dortmund zu dem schlanken, 1,50 Meter großen Mädchen.

Als Yaren, die ihre Freunde Alma nennen, verschwand, trug sie eine schwarze Hose, einer schwarzen Kapuzenjacke und schwarz-weißen Nike-Turnschuhe. Sie hat dunkelbraune Haare und brauen Augen. Ihre schulterlangen Haare hat sie oft zum Dutt gedreht.

Auf Hinweise zu Yaren hofft die Polizei unter Tel: 02161-290.