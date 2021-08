Aufatmen bei den Anwohnern der Dortmunder City. Sie können wieder nach Hause. Der Evakuierungsbereich wird jetzt für den Fußverkehr freigegeben. Seit 8 Uhr heute Morgen mussten sie ihr Wohngebiet für die kontrollierte Sprengung eines Bomben-Blindgängers verlassen.

Für Fahrzeuge erfolgt in Kürze eine separate Freigabe, da derzeit in der Innenstadt noch im Bereich Schwanenwall Aufräumarbeiten stattfinden.

Wichtig: Die Stadtbahn fährt jetzt wieder in Dortmund wieder regulär.