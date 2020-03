Zeugen sucht die Dortmunder Polizei nachdem am Montagabend, 9. März, auf dem Parkplatz Ritterhaus-/Lange Straße zwei Autos brannten. Gegen 18.50 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr erstmals alarmiert.

Gegen 19.15 Uhr brannte ein zweiter Pkw auf einem Parkplatz an der Lange-/Ecke Augustastraße. Und auch am Abend danach brannten am Westpark Pkw: Eins am Park an der Lange Straße. Gegen 19.10 Uhr meldeten Zeugen zudem einen brennenden Wagen auf einem Parkplatz in einem Innenhof am Neuen Graben gegenüber der Einmündung Steubenstraße und gegen 19.30 Uhr an der Sonnenstraße in Höhe der Hausnummer 202. Teils wurden auch angrenzend parkende Autos beschädigt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Polizei schätzt den bisher durch alle Taten entstandenen Sachschaden auf rund 75.000 Euro.