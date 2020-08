Zur Entschärfung zweier Blindgänger an der Florianstraße muss die B1 heute (19.8.) ab 17.30 Uhr gesperrt werden.

Im Rahmen einer geplanten Baumaßnahme im Bereich der Florianstraße 15-21 wurden zwei britische 250-Kilogramm-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, berichtet die Stadt . Diese Kampfmittel müssten noch heute durch einen Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Bezirksregierung Arnsberg entschärft werden.

100 Anwohner werden evakuiert

Aus Sicherheitsgründen muss deshalb das umliegende Gebiet (siehe beigefügte Karte) in einem Radius von 250 Meter evakuiert werden. Von der Evakuierung sind u.a. ca. 100 Anwohner*innen betroffen sowie der Westfalenpark, angrenzende Firmen und die B1, welche ab ca. 17:30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt wird.

Nach Informationen der Stadt Dortmund befinden sich in dem zu evakuierenden Gebiet keine Corona-positiven Anwohner. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass in dem Radius Urlaubsrückkehrer wohnen, die sich in selbst auferlegter Quarantäne befinden. Diese Personen würden dann durch die entsprechenden Mitarbeiter*innen der Stadt Dortmund für die Zeit der Evakuierung sicher und unter den geltenden Hygieneschutzauflagen untergebracht. Die Stadt Dortmund bittet darum, dass sich die betroffenen Personen bei den von Tür zu Tür gehenden Mitarbeiter*innen melden.

Einschränkungen im ÖPNV

Von der Entschärfung sind die beiden Stadtbahn-Linien U45 und U49 betroffen. Sie werden ab ca. 17:30 Uhr zwischen den Haltestellen „Westfalenpark“ und „Markgrafenstraße“ unterbrochen.

Den aus der Stadt kommenden Fahrgästen wird empfohlen, ab der Haltestelle „Stadtgarten“ mit der U46 in Richtung „Westfalenhallen“ zu fahren, die von dort als U45 bis zur Haltestelle „Westfalenpark“ weiterfährt. Dann kann der Umstieg in die U49 in Richtung „Hacheney“ erfolgen.

Die aus Richtung Hacheney kommenden Fahrgäste können mit der U49 bis „Westfalenpark“ fahren und dort in die U45 in Richtung „Westfalenhallen“ einsteigen. Diese Linie wird dort zur U46 und fährt in Richtung Innenstadt.

Die Einschränkungen werden voraussichtlich im Laufe des Abends wieder aufgehoben.

Einschränkungen im Westfalenpark

Der Westfalenpark ist im nördlichen Bereich zwischen dem Eingang Ruhrallee, dem Sonnensegel und dem Turm betroffen. Deshalb sind die Eingänge / Ausgänge Ruhrallee und Florianstraße geschlossen – gleiches gilt für das Ballettzentrum, das mondo mio! Kindermuseum und das Restaurant Durchblick. Während des Zeitraums, der für die Entschärfung benötigt wird, dürfen sich Besucherinnerhalb des betroffenen Radius' nicht aufhalten. Mitarbeiter*innen des Ordnungsamtes stellen das sicher. Gäste, die abends das PSD Bank Kino oder die Park Sessions besuchen möchten, werden an die Eingänge Blütengärten und Buschmühle verwiesen. Die Zufahrt über die B 54 aus Richtung Süden ist möglich. Eine Zufahrt über die B1 ist erst nach Ende der Entschärfung möglich.