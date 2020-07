Einen stärkeren Reiseverkehr stellt die Polizei im Corona-Sommer auf den Autobahnen rund um Dortmund fest, wo jetzt auch auf dem Parkplatz Baberg an der A45 kontrolliert wurde. Bei der Tempomessung von 10.000 Fahrzeugen waren über 200 Fahrer zu schnell, sie bekommen Post von der Bußgeldstelle.



Kontrolliert wurden aber auch die Ladungssicherung, das zulässige Gesamtgewicht und Abstände im fließenden Verkehr. In drei Fällen hatten die Fahrer keine Fahrerlaubnis, zweimal standen sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und in einem Fall unter Alkohol. Anzeigen schrieb die Autobahnpolizei auch wegen mangelhafter Ladungssicherung, Überladung oder der Überschreitung der Lenkzeiten bei LKW-Fahrern.

"Der überwältigende Großteil der Urlaubsreisenden ist sicher und damit verantwortungsvoll unterwegs", so die Bilanz des Einsatzleiters Dirk Anders. Auf dem Rastplatz Sauerland-West warnten seine Kollegen auch vor ungesichertem Gepäck.