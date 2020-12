Hilfe erhofft sich die Polizei bei der Suche nach Behar Kau (54) .

Er wird vermisst. Der Mann aus Sundern war in einem Krankenhaus an der Münsterstraße in Dortmund zur Behandlung. Heute Morgen gegen 4.45 Uhr verließ er es jedoch. Um Mithilfe bei der Suche bittet die Polizei, da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann.

Hinweise nimmt die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter Tel: 0231-132-7441 entgegen.