Am See häufen sich Beschwerden über Fahrzeugrennen, doch Kontrollen der Polizei verliefen hier unauffällig, anders in der Innenstadt: Hier dokumentierten die Einsatzkräfte das Einzelrennen einer 21-jährigen Fahrerin aus Werne, die mit bis zu 100 km/h über den Hiltropwall raste.

Dass sie nicht verletzt wurden, ist der schnellen Reaktion von Fußgängern zu verdanken, die regelkonform die Straße überqueren wollten, und sich noch vor dem Golf mit einem Sprung in Sicherheit bringen konnten. Den Pkw und das Handy der Raserin, die keinen Führerschein vorzeigen konnte, stellte die Polizei sicher und erstattete Strafanzeige. Die Tunerszene am Wall wurde von der Polizei kontrolliert, es gab 85 Platzverweise.