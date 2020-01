Ausschlafen können rund 14.000 City-Bewohner am Sonntagmorgen, 12. Januar, nicht, da ihr ganzes Viertel zwischen Neuer Graben und Hauptbahnhof, Ritterhaus und Prinzenstraße evakuiert werden muss. Morgens früh um 8 Uhr müssen die Anwohner des Kinik- City- und Westparkviertels ihr Quartier verlassen, die Kinderklinik, das Klinikum und das Johanneshospital werden ebenfalls für die Entschärfung von drei möglichen Bombenblindgängern evakuiert.

Schon zuvor werden die Bewohner aus dem Christinenstift und dem Seniorenheim Josefia woanders untergebracht. Ab Mittwochnachmittag informiert die Stadtverwaltung online unter Entschärfung , wo die City-Bewohner ab Freitag, 10. Januar, ihre Autos parken können, denn für die Evakuierung der Krankenhäuser wird ab 16 Uhr in der Beurhaus-, Humboldt-, Alexander-, Joseph, Amalien-, Wilhelm- und Johannesstraße ein Halteverbot eingerichtet.

Auch Bahnverkehr betroffen

Nicht nur der Hauptbahnhof, auch fünf Stadtbahnstationen sind von der großen Evakuierung betroffen. So können an den Haltestellen Möllerbrücke, Westentor, Kampstraße, Klinikum und Stadtgarten zwar noch Anwohner einsteigen, um das Viertel zu verlassen, Mitarbeiter weisen aber darauf hin, dass hier am Sonntagmorgen niemand mehr aussteigt.

500 Meter um die Bombenverdachtspunkte am Hohen Wall, an der Luisen- und an der Beurhausstraße muss das Quartier für die Entschärfung der möglichen Blindgänger geräumt werden.

Bahnen bringen Bewohner in Schule

Als Aufenthaltsort und Evakuierungsstelle wird die Gesamtschule Scharnhorst eingerichtet, Shuttelbusse bringen Anwohner von Halten der Lindemann-, Möller, Kamp-, und Hohen Straße zur Reinoldikirche. Von hier fährt die U42 nach Scharnhorst. Kostenlos lädt der Zoo Evakuierte von 9 bis 16.30 Uhr zum Besuch am Sonntag ein (Personalausweis vorlegen).

Und auch der Nachbarschaftstreff im Althoffblock bietet an der Steubenstr. 16 ab 8 Uhr für Anwohner eine Anlaufstelle. Eigene Verpflegung ist mitbringen, Kaffee, Tee und Kaltgetränke werden angeboten.

Hotline eingerichtet

Präventiv plant die Polizei im geräumten Viertel Drohnen einzusetzen, um mögliche Einbruchsversuche zu verhindern. Denn die Fluggeräte bieten einen guten Überblick über das Gebiet. Die Stadt informiert ab Samstagmorgen, 11. Januar unter Tel: 50 13 247 sowie die Polizei unter Tel.: 132 55 55.

Wichtig: Da noch nicht klar ist, wann die Evakuierung beendet werden kann, sollten Bewohner des Viertels daran denken, benötigte Medikamente, Windeln und Babynahrung mitzunehmen. Von der Räumung des Viertels betroffen sind alle Gebäude und Einrichtungen, die im roten Evakuierungsradius liegen, dazu zählen auch ein Teil des Westenhellweges, der Walls, das Theater der S-Bahnhalt Möllerbrücke, die Bahnstrecke am Hauptbahnhof, die Petri Kirche, das U, das Fußballmuseum, das Eugen-Krautscheid-Haus, welches auch am Montag noch geschlossen ist.

Es ist bislang nicht absehbar, wie lange die Evakuierung dauern wird. Vor dem Verlassen der Wohnung sollten die Anwohner sich vergewissern, dass alle elektrischen Geräte ausgeschaltet, alle Wasserhähne abgedreht und sämtliche Fenster sowie die Wohnungstür geschlossen sind. Auch die Haustiere müssen versorgt sein.Die Polizei unterstützt die Maßnahmen der Evakuierung mit vielen Einsatzkräften und steht in engem Austausch mit den Sicherheitspartnern der Stadt.

Betroffene Straßen:

Folgende Straßen und Hausnummern sind von der Evakuierung betroffen:

