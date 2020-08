Zwei Jugendliche überfielen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (22./23.8.) einen Obdachlosen, der im Bereich Kurfürstenstraße in Dortmund sein Nachtlager aufgeschlagen hatte. Abgesehen hatten es die Beiden auf sein Bargeld, Polizeibeamte nahmen sie kurz nach der Tat fest.

Reichtümer vermutet?



Was für "Reichtümer" die beiden Jugendlichen aus Dortmund bei einem Obdachlosen erwartet hatten, bleibt wohl ihr Geheimnis. Kurz vor 03.00 Uhr entschlossen sich die beiden 16-Jährigen, den Obdachlosen zu bestehlen. Dieser hatte im Eingangsbereich der Postfiliale sein Nachtlager aufgeschlagen und schlief zur Tatzeit bereits.

Mit PTB-Waffe beschossen



Die beiden Tatverdächtigen hatten es wohl auf das Kleingeld in einem Pappbecher abgesehen, insgesamt sage und schreibe rund 10 Euro........ Als der Obdachlose aufwachte, richtete einer der beiden Täter eine PTB-Waffe auf den Geschädigten und schoss in seine Richtung.

Flucht per E-Roller

Danach flüchteten sie auf einem Elektro-Roller, konnten aber kurz darauf von Einsatzkräften der Polizei gestellt werden. Die Beamten hatten das Schussgeräusch gehört, sahen kurz darauf den wild gestikulierenden Obdachlosen und nahmen die beiden Tatverdächtigen fest.

Aggressiv bei Festnahme



Da die Jugendlichen auch noch aggressiv wurden, mussten sie vor Ort gefesselt und anschließend ins Polizeigewahrsam gebracht werden. Die Beamten stellten PTB-Munition (Schreckschuss-Munition) sicher, die eigentliche Waffe hatten die Tatverdächtigen nicht mehr bei sich. Die Schusswaffe konnte jedoch Sonntag bei Tageslicht noch in Tatortnähe aufgefunden und sichergestellt werden.

Die beiden Dortmunder sind bereits mehrfach wegen Raubdelikten in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen dauern an.