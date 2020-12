Mehrere Menschen wurden in der Nordstadt bei zwei Brandstiftungen leicht verletzt. Nachdem am 22. und am 28. Dezember in Mehrfamilienhäusern in Dortmunder Kinderwagen gebrannt haben, sucht die Polizei nun mit einem Bild nach dem mutmaßlichen Täter.

Der auf den Fotos dargestellte Mann steht im Verdacht, am 22. Dezember in zwei Hausfluren an der Mallinckrodtstraße und am 28. Dezember in einem Hausflur an der Schleswiger Straße abgestellte Kinderwagen angezündet zu haben. Bei den Bränden entstand teils erheblicher Sachschaden. Zudem wurden mehrere Hausbewohner durch die Rauchentwicklung leicht verletzt.