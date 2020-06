Ein Lkw-Fahrer aus Neuenrade ist am Montag nach einem Verkehrsunfall auf der A 45 am Unfallort gestorben.

Laut Polizei wollte er mit seinem Sattelzug in Höhe der Anschlussstelle Eichlinghofen die Autobahn verlassen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, der Laster geriet ins Schleudern und kippte um. Er kollidierte mit Bäumen und blieb auf dem Dach liegen.

Der 61-jährige Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und erlag am Unfallort seinen Verletzungen. Die Polizei sucht nun die Fahrerin eines roten Kleinwagens, der gegen 14.25 Uhr hinter dem Lkw Richtung Norden fuhr. Die Zeugin und auch weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizeiwache Dortmund unter Tel: 0231/132-4821 zu melden.